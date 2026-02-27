Referendum 22-23 marzo: Forza Italia e “Savona dice Sì” lanciano la campagna elettorale

Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza e il responsabile provinciale di "Savona dice sì", l’avvocato Alberto Bonifacino, annunciano l’inizio della campagna elettorale per il referendum del 22 e 23 marzo.

"Forza Italia invita a votare Sì — dichiara il consigliere Vaccarezza —. In provincia di Savona, da oggi sono otto i comitati attivi sul territorio: Valli Ingaune, Val Bormida, Alassio, Albenga, Loano, Spotorno, Savona, Varazze. Le iniziative saranno tantissime: vi informeremo su ognuna tramite la pagina Facebook 'Savona Dice Sì', dove spiegheremo nel dettaglio le motivazioni per le quali è fondamentale andare a votare".

"Abbiamo scelto di girare il primo video nei pressi del Ponte Rosso di Albenga — aggiunge l’avv. Alberto Bonifacino — e non è una scelta casuale. Questo ponte, ricostruito a tempo di record dall'allora sindaco Angelo Viveri dopo l'alluvione del 1994, fu anche il simbolo di un caso di malagiustizia che portò al suo arresto. Votare Sì è decisivo: la riforma cambierà il sistema attraverso la separazione delle carriere, ponendo PM e avvocati sullo stesso piano di fronte ai giudici, e con il sorteggio dei componenti del CSM. Solo così potremo liberare la magistratura dai vincoli correntizi e premiare il merito dei tanti magistrati validi".