Nasce a Pietra Ligure un nuovo modo di gestire le spiagge: sinergia albergatori e balneari per la "Maina de Ransci" (FOTO e VIDEO)

Una sinergia innovativa tra la professionalità degli albergatori e quella dei balneari. È quanto è stato presentato questa mattina a Pietra Ligure e che riguarda la gestione per i prossimi otto anni della spiaggia libera attrezzata "Maina de Ransci", situata sul litorale pietrese di ponente.

Il progetto, coadiuvato dal Consorzio Obiettivo Spiagge di Savona e dall'Unione Provinciale Albergatori, vede come protagonista principale la "Nuova Società Cooperativa Bagnini La Pietra". Proprio la società fondata nel 1970 dal decano dei bagnini pietresi Gianni Marziano (mancato l'estate scorsa), oggi rappresentata da Roberto Pirotti, si è aggiudicata la gara d'appalto indetta dal Comune per la gestione del lido comunale nel quale sarà garantita ai clienti degli alberghi di Pietra Ligure, fino alle 10 del mattino, la prelazione sul 50% dei posti disponibili.

"Tutto nasce da un bisogno degli alberghi: quello di avere dei posti in spiaggia - ha spiegato Carlo Scrivano, presidente degli albergatori di Pietra Ligure - Insieme al Consorzio Obiettivo Spiagge, al presidente provinciale dell'Upa e a Roberto Pirotti abbiamo quindi deciso di unire le forze per partecipare al bando: non posso dunque che essere soddisfatto, abbiamo la possibilità di realizzare un progetto innovativo, il primo di questo genere in Italia".

"Vogliamo provare a lavorare insieme, vogliamo dare risposta alle richieste dei turisti che vengono in riviera e che devono trovare un posto in spiaggia - ha dichiarato Enrico Schiappapietra del Consorzio Obiettivo Spiagge - abbiamo vissuto due anni difficoltà con il covid e i posti limitati: è un tentativo di sinergia che speriamo possa funzionare, possa dare soddisfazione e qualità. È giusto che chi viene in riviera trovi sempre un posto spiaggia dedicato".

"Se questo progetto vuole essere una risposta alla Bolkestein? In questa fase si tratta di una risposta dedicata esclusivamente al servizio e alla balneazione - ha aggiunto Schiappapietra - sicuramente gli stabilimenti balneari vivono questa difficoltà legata alla Bolkestein e ai rinnovi: sono ormai 10 anni che non sappiamo di giorno in giorno come sarà il nostro futuro e come sarà il futuro delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Dobbiamo lavorare in sinergia, in squadra, abbiamo professionalità importanti in Liguria: dobbiamo metterle insieme e sicuramente sapremo dare risposte in tanti sensi".

"Finalmente un passo per sfatare quella che ritengo in parte una leggenda metropolitana - ha dichiarato Stefania Piccardo, presidente dell'Upa - è una svolta, è la prima volta che c'è una collaborazione così stretta: è stato un percorso abbastanza lungo, abbiamo lavorato parecchio dietro il progetto però c'è proprio la collaborazione tra albergatori e Bagni Marini per garantire ai nostri turisti l'ombrellone in spiaggia. Inoltre, c'è la componente sociale perché all'iniziativa ha partecipato anche la cooperativa che impiega persone disabili e questo è un punto di vanto a cui teniamo molto".

"Una collaborazione in vista della Bolkestein? Lo scopo è quello di trovare degli ombrelloni per i nostri clienti - ha proseguito la presidente provinciale degli albergatori - negli ultimi anni per colpa anche dei distanziamenti dovuti al covid era diventato veramente difficile. Alla fine della stagione faremo un bilancio per cercare di capire quali sono stati gli aspetti positivi e quelli negativi, per vedere eventualmente di riproporlo poi in altre situazioni".