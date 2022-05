Spotorno torna a festeggiare la "Madunetta"

Originariamente una piccola statua della Madonna era collocata in una nicchia sopra la porta di accesso ad uno degli orti adiacenti la piazza. Venne smantellata negli anni trenta del ‘900 per la costruzione di una segheria su quel terreno ma gli spotornesi, nonostante la mancanza dell’immagine, continuarono e continuano a chiamare quella piazza con lo stesso affettuoso nomignolo.

La piazza è stata sino a pochi decenni fa un punto nevralgico per la viabilità di Spotorno: collegava direttamente (ora lo fa con un sottopasso) la parte costiera con quella montana, era il principale snodo viario con le frazioni e con i paesi dell’entroterra, permetteva l’accesso alla stazione ferroviaria e garantiva, con il suo selciato in terra battuta, uno spazio per i tanti giochi dei ragazzi nonché un accesso sicuro al vicinissimo teatro di S.Filippo Neri. Oggi una diversa viabilità, lo spostamento a monte della sede ferroviaria (1977), demolizioni e nuove costruzioni hanno modificato in parte l’aspetto della piazza ma lo sguardo della Madonnina continua ad essere presente e domenica 15 maggio la comunità spotornese potrà rinnovare la propria devozione e chiedere protezione per i tempi difficili in cui viviamo.