Mercato di Varazze, prolungato lo spostamento fino a giugno: la polizia locale dovrà fornire una relazione sulla viabilità

Lo spostamento sperimentale del mercato settimanale del sabato a Varazze verrà prolungato fino al 30 giugno.

Questa la decisione della giunta comunale in attesa del pronunciamento del consiglio comunale che potrà rendere effettiva la modifica dell'area mercatale che come specificato nella delibera, "non ha alterato l'equilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio".

Attualmente è in corso il monitoraggio degli effetti conseguenti la nuova conformazione e visto che dal primo maggio è terminato il periodo emergenziale legato alla pandemia, l'amministrazione deve verificare la ricaduta sull'area.

Il comandante della polizia locale dovrà quindi effettuare una prima relazione sugli effetti che derivano dallo spostamento del mercato in riferimento alla mobilità urbana e alla viabilità.

La nuova disposizione, decisa da settembre 2021, prevede che tutti i generi alimentari siano presenti attorno al mercato civico cittadino mente il resto dei banchi delle merci varie sono rimasti in parte su piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ed in parte lungo il viale pedonale di via Nazione Unite. Infine i banchi dei fioristi sono rimasti nella posizione attuale mentre i coltivatori diretti sono stati posizionati in piazza Dante.

Lo spostamento era stato deciso per il recupero di alcuni posti auto oltre a consentire la percorribilità viaria di tutte le strade cittadine, soprattutto via Baglietto, sgravandole dal traffico del sabato mattina.