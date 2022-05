Riforma della giustizia, i magistrati in sciopero il 16 maggio: "No al disegno di legge"

Dopo ampia discussione, l’assemblea della Sottosezione ANM di Savona esprime all’unanimità le proprie preoccupazioni in merito alle prospettive di riforma con particolare riferimento alle ragioni su cui si fonda la giornata di astensione dalle udienze indetta dall’Associazione Nazionale Magistrati per il giorno 16 maggio 2022 in relazione ai profili che interessano il fascicolo del Magistrato e i limiti al mutamento delle funzioni.

"Il progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario, presentato erroneamente come riforma della giustizia, non produrrà alcun effetto positivo e tangibile sul funzionamento del processo, stravolgendo invece il modello di giudice previsto dalla Costituzione" spiegano dalla Sottosezione ANM di Savona.

L’assemblea invita la cittadinanza ad un incontro pubblico alle ore 15.30 del 16 maggio presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Savona in occasione della giornata di astensione dalle udienze per un confronto sui temi della riforma.