Non è passata inosservata questa mattina una carcassa di un cinghiale nei pressi dei cassonetti dei rifiuti ad Albisola Superiore.

L'ungulato secondo le prime informazioni e gli accertamenti della polizia locale, dovrebbe essere stato investito da un'auto in via Alessandria.

Sul posto è intervenuta l'Asl veterinaria per rimuovere l'animale e verranno effettuati nei prossimi giorni i prelievi per scongiurare la morte per la peste suina.