Finale, auto e moto si scontrano davanti all'ex Piaggio: centauro in codice giallo

Incidente fortunatamente senza feriti gravi stamani, intorno alle 11, sulla via Aurelia a Finale, all'altezza del parcheggio pubblico dell'area ex Piaggio.

Secondo quanto riferito, un'auto e una moto sarebbero entrate in collisione per cause non ancora ben accertate col motociclista caduto a terra ad aver riportato la peggio.

Sul posto gli agenti della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilevamenti del caso, e il personale volontario della Croce Bianca di Finalmarina che ha trasportato il ferito in codice giallo al Santa Corona.