Ad Albenga uno spazio comune intitolato a Gino Strada, Minucci e Munì: "Messaggio di pace e di fratellanza"

“Ringraziamo il sindaco Riccardo Tomatis per le sue dichiarazioni e tutti i consiglieri che ieri sera hanno accolto favorevolmente la nostra proposta. Siamo molto soddisfatti che, seppur con i voti contrari dei rappresentanti di Lega e Forza Italia, grazie alla nostra mozione, presto Albenga sarà una delle prime città a rendere omaggio alla memoria di un grande uomo come Gino Strada". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Albenga Riccardo Minucci (Azione) e Vincenzo Munì (Italia Viva) in merito all’intitolazione di una nuova piazza o via a Gino Strada.

"Avevamo presentato la nostra proposta di intitolare una piazza al fondatore di Emergency, sul finire del 2021, poco dopo la triste notizia della sua scomparsa e precedentemente all’invasione russa dell’Ucraina, prima quindi di una nuova guerra e delle sofferenze causate al popolo ucraino da questo tragico conflitto - proseguono i consiglieri comunali - Rendere omaggio oggi a Gino Strada, un uomo che ha speso tutta vita a lottare contro la follia della guerra e per la tutela delle vittime dei conflitti, rappresenta quindi una volta ancora, un chiaro messaggio di pace e di fratellanza, forte e inequivocabile".