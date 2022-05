Il Pd Savona contro la Regione: "Cambia idea e abbandona le associazioni per l'accessibilità al mare"

"Avevamo accolto con enorme entusiasmo il voto unanime, in consiglio regionale, sull’emendamento che stanziava 50 mila euro per sostenere gli enti liguri del Terzo settore che gestiscono progetti per l’accoglienza, l’accompagnamento e l’assistenza a mare di persone con disabilità. Un impegno molto importante che avrebbe dato un po’ di tranquillità a queste associazioni dopo due anni davvero difficili. Purtroppo, come ormai siamo abituati, la giunta regionale ha stravolto completamente l’iniziativa originaria, inglobandola in una previsione più ampia e quindi più dispersiva, con il rischio di lasciare fuori dall’accesso alle risorse proprio quelle associazioni che ne avrebbero più bisogno". Così, attraverso una nota stampa, Stefano Martini, segretario dell'Unione comunale Pd Savona.

"Il nostro territorio ha la fortuna di esprimere un’eccellenza in materia come 'Lo scaletto senza scalini' che da anni presta un importante servizio grazie al lavoro della Cooperativa 'L’Altromare'. Si tratta di una realtà straordinaria che da anni, invano, chiede un sostegno a Regione Liguria. Come Partito Democratico lavoreremo senza sosta per sostenere queste realtà, nella speranza che anche le forze politiche di maggioranza in regione capiscano che questa non è una battaglia politica, ma di civiltà!" conclude Martini.