Prima rata Tari, consigliere Santi: "Comune conceda un'ulteriore proroga e potenzi gli uffici"

Concedere un'ulteriore proroga alla scadenza della prima rata della Tari e potenziare gli uffici comunali per migliorare il servizio per i cittadini.

Queste le richieste, presentate in un'interpellanza da esporre nel prossimo consiglio comunale e rivolta al sindaco Marco Russo, del consigliere comunale di Toti per Savona Pietro Santi, in merito alla tassa sui rifiuti e i problemi riscontrati per i cittadini non solo per i ritardi nell'arrivo della cartella ma anche per errori riscontrati nella stessa che hanno portato sia ieri che nella giornata di oggi a fiondarsi negli uffici di Palazzo Sisto.

Il comune la settimana scorsa ha concesso una proroga per il pagamento della prima rata da ieri, lunedì 16, al 31 maggio. "Le cartelle esattoriali sono state recapitate ai savonesi con notevole ritardo e mi risulta che molte di queste non sarebbero esatte ovvero non sarebbero stati considerati i cambi di residenza e le conseguenti modifiche del nucleo familiare avvenute negli ultimi mesi dell’anno 2021 - ha spiegato Santi - Moltissimi Cittadini si recano ogni giorno presso gli appositi Uffici del Comune al fine di ottenere chiarimenti in merito alla propria cartella esattoriale con notevole difficoltà considerando la grande quantità di persone presenti in attesa. Con gli uffici preposti a fornire chiarimenti sono accessibili solo 3 giorni alla settimana".