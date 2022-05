Albenga, Giovanni Naso nominato coordinatore dell’unità comunale Antincendio Boschivo e Protezione civile

Nuovo direttivo per la Squadra di Protezione civile di Albenga. Nella giornata di domenica 15 maggio si sono svolte, infatti, le elezioni che hanno portato alla nomina di Giovanni Naso quale coordinatore dell’unità comunale Antincendio Boschivo e Protezione civile denominata “A.I.B. Albenga”. Nominati vice coordinatori Gianni Bari e Vincenzo Sinopoli.

Sono stati scelti come responsabili di settore: Paolo Ferrua, responsabile A.I.B. (antincendio boschivo); Giovanni Sanfratello, responsabile dei mezzi Giovanni Sanfratello e Filippo Arnaldi, responsabile informatico-radio.

Afferma il consigliere delegato alla Protezione civile Mirco Secco: "Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti i volontari della Protezione civile di Albenga che dedicano il loro tempo in questa attività. Si tratta di persone che, ognuno con le proprie competenze e professionalità, fanno molto per gli altri e in generale per Albenga, non solo in situazioni di emergenza come incendi o alluvioni, ma anche offrendo il proprio supporto durante molte attività ed eventi che si svolgono nella nostra città".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Mi congratulo con Giovanni Naso che sono certo riuscirà a coordinare al meglio la squadra della Protezione civile di Albenga composta da grandi personalità e professionalità. Grazie alle sue capacità Naso saprà valorizzare tutti i volontari, ognuno fondamentale nel suo ruolo. Voglio ringraziare tutti loro per l’impegno profuso per il nostro territorio".