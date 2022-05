Finale premia Luminosa Bogliolo: "Orgoglio del nostro territorio"

L'eco dei suoi eccellenti risultati sportivi ha valicato i confini locali, portando con sé anche un po' del nome della sua Liguria, in particolare quella della riviera di ponente.

Parliamo dell'atleta alassina Luminosa Bogliolo, attuale primatista nazionale nei 100 metri a ostacoli, premiata, alla presenza del suo allenatore Ezio Madonia, ieri dal comune di Finale Ligure nell'avveniristica cornice della Fortezza di Castlefranco con una targa ricordo.

"Rappresenta un orgoglio per tutto il nostro territorio, del quale porta in giro per il mondo il nome" spiega l'assessore allo Sport finalese, Claudio Casanova, esprimendo poi un augurio: "In estate sarà impegnata con Europei e Mondiali, a ottobre contiamo di rivederci per parlare delle sue esperienze a Finale sperando di parlare di nuovi successi per lei".