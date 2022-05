Quiliano, intitolato all'indimenticato Enrico Berlinguer il parco in località Massapè (FOTO E VIDEO)

Il prossimo 25 maggio saranno 100 anni dalla nascita dello storico segretario generale del Pci, Enrico Berlinguer e Quiliano ha voluto rendergli omaggio dedicandogli una targa e un parco.

L’area verde di località Massapé, retrostante il caseggiato di fronte al Comune di Quiliano, da questo pomeriggio infatti si chiama “Giardini Enrico Berlinguer“.

Sulla targa intitolata all'indimenticato deputato dal 1968 al 1984, anno in cui era scomparso all'età di 62 anni, a seguito di un ictus occorso durante un suo comizio a Padova, nel quale nonostante il malore continuò nel suo discorso fino alla fine, è riportata la frase "se vuoi la pace, prepara la pace".

«Abbiamo accolto la richiesta della Fondazione “Cento Fiori” di dedicare uno spazio del nostro Comune alla figura di Enrico Berlinguer in occasione del centesimo anniversario della nascita – ha dichiarato il sindaco Nicola Isetta – ne siamo orgogliosi perché Berlinguer ha rappresentato una figura istituzionale di fondamentale importanza per il sistema democratico italiano, insieme ad Aldo Moro e dopo i padri che hanno fondato la Costituzione, per questo, crediamo sia giusto ricordarlo in un’area viva del nostro territorio come i giardini, frequentati soprattutto dalle nuove generazioni».

La targa dei giardini “Berlinguer” ha un codice qr che, scansionato, dà accesso ad informazioni e contenuti multimediali sull’intestatario dello spazio e sull’influenza che la sua figura ha esercitato e tuttora esercita.

Durante la presentazione dell'inaugurazione è stato annunciato che un'altra targa in onore di Berlinguer verrà scoperta a Spotorno e che i comuni di Savona e Vado Ligure hanno dato la loro disponibilità.