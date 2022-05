Il consigliere delegato allo Sport di Andora Simonetta in “trasferta” per l’ultramaratona 100km de “Il Passatore”

Nuova sfida per il consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta, pronto per affrontare, in questo fine settimana, i cento chilometri dell’ultramaratona il Passatore. La partenza oggi pomeriggio alle 15.00 da Firenze, destinazione Fidenza.

"Spero di poter chiudere in 10 ore e trenta minuti, entrando di diritto nell'albo di coloro che sono riusciti a portare a termine per ben cinque volte questa ultramaratona - spiega Ilario Simonetta -. Ogni volta si cerca una motivazione diversa per esserci e correre. È una gara avvincente che ti regala grandi emozioni in condizioni estreme condivise con chi ha la tua passione e un po' di pazzia".

La partecipazione alla 100km del Passatore è anche l'occasione per confermare che Andora è patria della ultramaratona. "L'appuntamento con la UltrAndoraRun è fissato per 2 ottobre 2022 - annuncia Simonetta - Lo scenario della 6h e 12h sarà sempre la nostra Marina resort. Le iscrizioni sono aperte e si annuncia già la presenza di nomi importanti per questa ultramaratona che sta acquistando sempre maggiore prestigio per le caratteristiche tecniche, il fascino e la sicurezza del percorso ad anello fra le imbarcazioni attraccate nell'approdo turistico".