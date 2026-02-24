 / Attualità

Cairo aderisce a "M’illumino di meno": trekking notturno e cena tra sostenibilità e tradizione

Circa 200 persone hanno partecipato alla camminata e 150 al convivio nel convento di San Francesco, con polenta preparata dal circolo "Don Pierino"

Sabato 21 febbraio Cairo Montenotte ha partecipato con entusiasmo a “M’illumino di meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio 2. L’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e comunità sulla riduzione dei consumi, sul riciclo e sull’uso responsabile delle risorse.

Quest’anno il Comune ha organizzato due eventi principali: un trekking notturno di circa 9 chilometri tra i calanchi cairesi, curato dal CAI Sottosezione Valbormida, e una cena suggestiva nel convento di San Francesco, a base di polenta preparata dal circolo “Don Pierino”.

L’adesione è stata immediata e massiccia: circa 200 partecipanti hanno preso parte alla camminata e 150 alla cena, confermando l’interesse della comunità per iniziative sostenibili che uniscono natura, convivialità e tradizione.

Graziano De Valle

