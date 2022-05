Alberghiero e Agraria: il Comune di Alassio sostiene la proposta di due nuovi corsi professionali serali

Il Comune di Alassio si è impegnato a sostenere, presso le istituzioni e le autorità regionali e provinciali competenti, la proposta avanzata dal Dirigente Scolastico Massimo Salza dell'Istituto professionale Giancardi – Galilei – Aicardi, di poter attivare due percorsi professionali serali, il primo sulla sede di Alassio per il serale del professionale Enogastronomico, il secondo sulla sede di Vadino – Albenga per il serale del professionale Agrario, in strettissima sinergia con il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Savona-Albenga.

"Ci siamo sempre posti favorevolmente rispetto a sinergiche azioni di collaborazione e progettualità nei confronti degli istituti scolastici cittadini - spiega Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio - atteggiamento che manterremo anche in questo caso consapevoli che la possibilità di attivare questi due percorsi serali permetterebbe al territorio di ampliare il suo Piano dell’Offerta Formativa andando a creare opportunità importanti anche sull’istruzione degli adulti. Il nuovo dimensionamento soddisferebbe maggiormente le aspettative dell’utenza, aprendo – nel lungo periodo – una più vasta gamma di prospettive sia per quel che riguarda la scelta di prosecuzione degli studi nell’Istruzione Superiore (Università) sia per quel che riguarda un immediato inserimento in settori lavorativi specifici. Si tratta anche di un'offerta scolastica per il comprensorio del ponente savonese che vedrà così completato il ciclo di studi fino al diploma anche per coloro che per svariati motivi non lo hanno potuto completare"