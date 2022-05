Finale, controlli della polizia locale: venditore abusivo sanzionato

Fine settimana di lavoro intenso per la polizia locale di Finale Ligure con gli agenti impegnati su più fronti. Oltre ai consueti controlli del weekend, il comando ha pianificato attività specifiche in attuazione di programmi già definiti, talvolta anche in accordo con privati e categorie produttive.

L'attenzione della polizia locale è stata rivolta a verificare il rispetto delle regole di convivenza civile in occasione della movida del sabato sera, con particolare riferimento alle disposizioni sulla vendita e somministrazione di alcolici, ma con un occhio di riguardo anche verso il rispetto delle superfici assegnate per il posizionamento dei dehor.

Nel pomeriggio di sabato gli agenti del comando finalese sono intervenuti sul lungomare per porre fine ad una vendita abusiva di capi di abbigliamento e accessori. L'operazione è stata conclusa con il sequestro di una cinquantina di capi di vestiario e scarpe riportanti i marchi di note firme dell'alta moda abilmente contraffatti, nonché di alcune decine di paia di occhiali da sole, di dubbia provenienza e privi dei certificati di conformità e quindi potenzialmente pericolosi per chi dovesse indossarli. Alla vista degli agenti il gruppetto dei venditori si è allontanato repentinamente: uno di questi è stato fermato e sanzionato con un verbale da 5.000 euro ai sensi del Testo Unico Regionale sul commercio.

Infine due sanzioni sono state notificate ad altrettanti conducenti di autocaravan, sorpresi a scaricare reflui sulla strada pubblica, lungo il tratto di Aurelia che collega Finale a Varigotti.