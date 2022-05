Ranzo: raccolta fondi in memoria di Matteo Grollero, medico e volontario del Soccorso Alpino (FOTO)

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna della raccolta fondi per attrezzature sanitarie, intitolata a Matteo Grollero, medico che faceva parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, scomparso a soli 38 anni a fine ottobre del 2021.

Aveva molti amici ed era stimato. Per questo, solo un paio di settimane dopo la sua morte, era partita in valle Arroscia una raccolta fondi che si è conclusa ieri con la cerimonia ufficiale di consegna della somma raccolta a Ranzo.

Si tratta di 3.200 euro che, come era stato già annunciato all’epoca, andranno a sostenere l’attività del soccorso alpino, specializzato negli interventi di aiuto a persone in difficoltà in ambiente impervio.

La raccolta era stata voluta e appoggiata dalla famiglia di Grollero. Hanno partecipato anche i colleghi del 118 e delle pubbliche assistente savonesi con cui operava. Il ricavato, in particolare, servirà per l’acquisto di attrezzature tecnico sanitarie.