Altare, lavori sulla Sp 12: in arrivo un dosso artificiale per "proteggere" l'attraversamento pedonale di accesso alle scuole

Aggiornamento lavori lungo la Sp 12: "Oggi e domani verranno ultimate le operazioni di scarifica del manto usurato, l'accesso a piazza 1° Maggio sarà permesso, così come il transito su via Montenotte (regolato da semaforo con senso unico alternato)" commenta in una nota il comune di Altare.

"Giovedì mattina invece, si procederà ai lavori di asfaltatura. Durante questa fase sarà interrotto il traffico veicolare".

"Ringraziamo la provincia per aver accolto le nostre richieste in tema di sicurezza: verrà realizzato un dosso artificiale nel tratto compreso tra il bivio per località Pallareta e quello delle scuole per proteggere l'attraversamento pedonale utilizzato soprattutto dai nostri bambini diretti a scuola" concludono dal comune valbormidese.