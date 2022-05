Casello Orco Feglino, Arboscello (Pd): “Approvato in giunta il completamento. Priorità per la salute dei cittadini e per il turismo”

“Oggi ho presentato un ordine del giorno, depositato insieme al collega Brunello Brunetto e sottoscritto anche dal capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza. Un importante segnale di collaborazione istituzione per porre attenzione sul tema dello svincolo autostradale di Orco Feglino, attualmente agibile per entrata e uscita di autoveicoli esclusivamente nella direttrice da e per Genova”. A dichiararlo Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd.

“Il completamento del casello, anche verso Ponente, è un’opera infrastrutturale prioritaria per la viabilità, per la sicurezza sanitaria e per lo sviluppo economico di tutta l’area finalese. Lo sviluppo negli ultimi anni dei percorsi outdoor, mountain bike e arrampicata che interessano l’area del finalese, hanno fatto di Orco Feglino un fulcro del turistico sportivo, che ha determinato un aumento del bacino di utenza, sia da levante sia da ponente, facendo cadere le motivazioni negative sull’opera, che il concessionario portava avanti rispetto al costo – beneficio”.

“Motivazione ulteriore al completamento del casello è il tema della sicurezza sanitaria – prosegue il consigliere Arboscello -. Ad oggi, chi ha necessità di un trasporto di urgenza all’ospedale di Pietra Ligure, dea di II livello, partendo da Orco Feglino è costretto a dirigersi verso Genova, rientrando al casello di Spotorno, perdendo minuti preziosi. Il casello bidirezionale è quindi strategico per il traffico, per lo sviluppo economico e turistico dell’area ed è un diritto, anche sanitario, dei cittadini di Orco Feglino, che lo chiedono con forza da anni”.

“Sono soddisfatto della risposta della giunta, che ha dato parere favorevole all'ordine del giorno e ha comunicato che l'opera verrà inserita all'interno del nuo”, conclude Arboscello.