Milan Club Alassio, tifosi in delirio, festeggiamenti per il 19esimo scudetto del diavolo

Grandissimo entusiasmo per il Milan Club Alassio che domenica sera ha festeggiato il 19esimo scudetto del diavolo per le vie della città del Muretto.

“Ieri invece, (lunedì 23 maggio, ndr) siamo andati a Milano per i festeggiamenti con la squadra sul pullman scoperto. Una grandissima emozione”, racconta Moreno Berto, presidente Milan Club Alassio.

Il giro per Milano sui due pullman scoperti sarebbe dovuto durare molto meno; invece, ieri la squadra ha impiegato parecchio tempo per raggiungere piazza Duomo a causa del bagno di folla, costituito da migliaia di tifosi rossoneri, costringendo i pullman ad andare avanti a rilento, lungo il tragitto da Casa Milan a piazza Duomo per i festeggiamenti del 19esimo titolo milanista.