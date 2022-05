Savona, il generale di corpo d'armata Gino Micale in visita al comando provinciale carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, il comandante del comando interregionale dei carabinieri “Pastrengo” di Milano, il generale di corpo d'armata Gino Micale, ha reso visita al comando provinciale di Savona.

Ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Federico Reginato, il comandante di vertice ha incontrato tutti gli ufficiali della sede, delle compagnie dipendenti, dei reparti speciali e una folta rappresentanza dei comandanti delle 30 stazioni della Provincia.

Il comando interregionale carabinieri “Pastrengo” è l'organo che sovrintende tutte le attività dell’Arma nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Il generale Micale, già comandante provinciale di Genova negli anni 2008 - 2010, ha assunto il comando a Milano dopo aver svolto per 3 anni l'incarico di addetto per la Difesa e Consigliere Militare presso la rappresentanza permanente d'Italia all'Onu a New York.

Nel corso dell’incontro con i militari, il generale Micale ha espresso parole di viva soddisfazione per i brillanti risultati operativi raggiunti dai reparti savonesi nel corso degli ultimi mesi e per il costante ed importante sostegno e solidarietà dei carabinieri alla popolazione durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, soprattutto alle persone anziane oppure sole.