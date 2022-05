A Finalborgo va in scena il “Il Delitto Perfetto”, regia di Matteo Saltini

“Il Delitto Perfetto”: liberamente ispirato a “Nodo alla Gola” di Alfred Hitchcock e al reale fatto di cronaca nera americana di Loeb e Leopold.

Per dimostrare la teoria del "delitto perfetto", Brandon e Simon, legati da un rapporto intimo,uccidono l'amico David e ne nascondono il corpo in un baule del salone del loro appartamento, per liberarsene più tardi. Stanno infatti per arrivare alcuni ospiti, tra cui il padre e la fidanzata dello stesso David, e l'ex professore di Brandon, Rupert Cadell, che spesso intrattiene i suoi interlocutori teorizzando sull'omicidio perfetto.

L'occasione è perfetta per provocare il professore e dimostrare la propria superiorità, avendo realizzato e portato a termine, qualcosa che, a detta di Cadell, è solo teorizzabile. Tra cocktail e cibo, la serata non può che procedere. Ma il cadavere è sempre lì sotto gli occhi di tutti, pronto ad essere scoperto.

Giovedì 23 giugno ore 21 Chiostri di Santa Caterina Finalborgo.

Regia di Matteo Saltini.

Con la partecipazione di: Matteo Saltini, Andrea Calcagno, Francesca Sini, Davide Gavini, Celeste Vignale, Andrea Angelico, Nadia Testa e Alessandro Scalia.

Entrata ad offerta libera a partire da 5 euro.