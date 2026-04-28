Ponte del 1° Maggio, nuovo stop ai cantieri sulle autostrade liguri: due corsie per senso di marcia prevalente dal 30 aprile al 4 maggio

Stop ai cantieri più impattanti lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana in occasione del prossimo ponte del 1° maggio. La conferma arriva dall’assessore alle Infrastutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, in contatto con i concessionari Aspi e Concessioni del Tirreno.

“Da giovedì pomeriggio – spiega l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - inizierà lo smontaggio dei cantieri più impattanti per assicurare un alleggerimento sostanziale lungo tutta la rete autostradale ligure e in particolare lungo le riviere, che saranno libere da cantieri, sia nelle tratte Aspi che in quelle di Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori. Un risultato positivo frutto del confronto al tavolo tecnico con la guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di bilanciare le istanze del territorio con l’esigenza imprescindibile, imposta dalle norme vigenti, di adeguamento della rete”.

Il nodo savonese sarà uno dei più attenzionati in tal senso. Sulla A10 Savona–Ventimiglia, infatti, dalle ore 14:00 del 30 aprile alle ore 12:00 del 4 maggio i cantieri verranno rimossi per consentire la piena disponibilità di due corsie in entrambe le direzioni, una condizione considerata strategica per il traffico in uscita e rientro dalla Riviera delle Palme e dall’intero Ponente ligure.

Anche sulla A6 Torino–Savona, sempre tra il 30 aprile e il 4 maggio, i lavori verranno riorganizzati per assicurare due corsie nella direzione di traffico prevalente e massimizzare il deflusso, con particolare attenzione ai flussi che attraversano il savonese in collegamento con il Piemonte.

Sul fronte Aspi, restano completamente libere la A10 - nel tratto di competenza da Savona verso Genova - e la A12. Saranno presenti due cantieri sulla A26 tra Masone e Ovada e uno tra Ovada e l’allacciamento con la D26, ma con la garanzia in ogni caso di due corsie per senso di marcia.

Alcune eccezioni vi saranno poi anche sulla A7 Genova–Milano, dove non verranno smontati i cantieri del nodo di Busalla e della galleria Monreale nell’area a nord di Ronco Scrivia, con lavori che proseguiranno in accordo con i sindaci della Valle Scrivia per accelerarne la conclusione. In questo tratto, per gestire i rientri festivi verso nord, sarà comunque garantita la presenza di due corsie fino a Ronco Scrivia.

Sulla A12 Sestri Levante–Livorno, sospensione dei cantieri dalle ore 14:00 del 30 aprile alle ore 12:00 del 4 maggio.