Dal 1° maggio a Finale Ligure aperte le iscrizioni ai corsi del CPIA per l’anno scolastico 2026/2027

Il Comune di Finale Ligure informa la cittadinanza che dal 1° maggio 2026 saranno aperte le iscrizioni ai percorsi formativi del CPIA di Finale Ligure per l’anno scolastico 2026/2027.

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti rappresenta una risorsa importante per il territorio, offrendo a genitori, giovani, adulti appena arrivati in Italia e residenti da tempo la possibilità di migliorare la propria autonomia, rafforzare le competenze linguistiche e completare percorsi di studio interrotti. Un servizio pubblico, gratuito e accessibile, capace di creare nuove opportunità personali, familiari e professionali.

La sede di Finale Ligure, situata in Via Celesia 2, presso lo storico Collegio Aycardi di Finalborgo, propone corsi di italiano per cittadini stranieri di livello A1 e A2, fondamentali per affrontare la vita quotidiana e utili anche al conseguimento della certificazione linguistica almeno di livello A2 del QCER, requisito richiesto per il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Sono inoltre attivi percorsi destinati a giovani e adulti dai 16 anni in su per conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, comunemente noto come “licenza media”, oltre ai primi due anni della scuola superiore. Si tratta di opportunità rivolte a chi desidera completare il proprio percorso scolastico o consolidare competenze utili nel lavoro e nella vita quotidiana. Il diploma di terza media costituisce inoltre un documento utile ai fini della richiesta di cittadinanza.

Le attività didattiche si svolgeranno prevalentemente nella fascia pomeridiana, dalle ore 14 alle ore 19. In presenza di un numero adeguato di richieste, potrà essere valutata anche l’attivazione di corsi mattutini, così da favorire la partecipazione di chi ha impegni lavorativi o familiari.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria di Finale Ligure al numero 019 6890279, la Segreteria centrale di Savona al numero 019 820730 oppure scrivere all’indirizzo e-mail svmm062003@istruzione.it.