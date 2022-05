Pronto Soccorso Albenga, Jan Casella (consigliere comunale Alassio): “Presentiamo un odg in consiglio, necessaria la riapertura”

"Anche Alassio chieda a gran voce la riapertura del Pronto Soccorso! Nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà domani (26 maggio, ndr) presenterò, insieme ai colleghi di opposizione Giovanni Parascosso e Martino Schivo, un ordine del giorno per chiedere alla Regione la riapertura del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga”. Lo afferma Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.

“Ad oggi non abbiamo neanche un Punto di Primo Intervento, fatto che provoca disagio e una situazione di potenziale pericolo dirompente, soprattutto con la stagione estiva alle porte – spiega Casella -. È giunta l'ora che anche l'amministrazione alassina nel suo insieme, maggioranza e opposizione senza steccati, si unisca in questa vitale battaglia per il nostro territorio e faccia giungere forte il proprio grido di protesta fino in via Fieschi a Genova”.

“Ne va della salute dei cittadini alassini, dei nostri turisti e degli abitanti di tutto il comprensorio. Su un tema di somma importanza come la salute pubblica, non ci possono e devono essere tentennamenti o ragionamenti di opportunità”, conclude il consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.