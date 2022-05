Tassa automobilistica, Mai (Lega): "Esenzione dal pagamento del ‘bollo’ per tutti i mezzi di Protezione civile e antincendio boschivo"

"Via la tassa automobilistica per tutti i mezzi di proprietà dei gruppi comunali e associazioni di volontariato di Protezione civile e Antincendio boschivo impegnati in qualsiasi momento dell’anno in alluvioni, incendi e altri interventi in difesa del territorio e della comunità ligure". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

"La Lega ha depositato un ordine del giorno che impegna la giunta a esentare tali veicoli dal pagamento del ‘bollo’, con sede in Liguria e iscritti nel sistema Zero-Gis adibiti esclusivamente alle funzioni di Protezione civile e antincendio boschivo. Ricordo che finora l’esenzione è attiva soltanto per i cosiddetti ‘mezzi speciali’ iscritti in apposito registro e che però molti altri veicoli operano ugualmente sul nostro territorio, svolgendo un proficuo lavoro senza godere del beneficio".

"Questo ovviamente sgraverebbe di importanti costi i gruppi di volontari che potrebbero così investire tali risorse in dispositivi di protezione individuale e attrezzature, andando così a rafforzare lo straordinario sistema ligure del volontariato di Antincendio boschivo e Protezione civile, certamente già tra i migliori del nostro Paese" conclude Mai.