Da Gemona del Friuli a Finale Ligure in bici: Paolo e Davide corrono per la vita e i bimbi in terapia intensiva

Paolo e Davide sono due amici con la passione della bicicletta e delle sfide.

Insieme hanno immaginato un'avventura condivisa, la traversata dell’arco alpino da Gemona del Friuli a Finale Ligure, pedalando per 1.800 chilometri in circa nove giorni e superando quasi 50.000 metri di dislivello.

Paolo e Davide hanno deciso di pedalare anche per Intensivamente Insieme, un modo per dare voce ai piccoli della Terapia Intensiva Neonatale che, come Paolo e Davide, percorrono ogni giorno un lungo e difficile viaggio per raggiungere una metà preziosa, la vita. Sarà l’opportunità per raccontare le difficoltà delle Famiglie coinvolte nell’esperienza della Terapia Intensiva Neonatale, l’amore e la dedizione per i loro piccolini.

“L'Italia è il paese che amiamo e le nostre montagne accendono la nostra passione, il ciclismo e lo spirito di libertà. Per qualsiasi ciclista è inevitabile il desiderio di fare almeno una volta nella propria vita uno dei passi alpini: noi abbiamo pensato di farli tutti, o quasi, in nove tappe consecutive sostenuto da un nobile scopo, aiutare i bimbi della TIN di Monza”.

Come? Racconteremo il loro viaggio, ci faremo raccontare le emozioni e le difficoltà che incontreranno, e li intervisteremo durante il loro percorso.

Paolo Vitozzi ha 39 anni è Papà di due bellissimi gemelli nati a Monza e rimasti qualche settimana in Terapia Intensiva Neonatale.

Davide Brambilla ha 34 anni ed è un amico di bicicletta e di palestra di Paolo. Abita da qualche anno in Australia e a breve diventerà Papà.

"Intensivamente Insieme" è un’organizzazione di volontariato che nasce dall’unione di genitori medici e infermieri a sostegno dell’attività della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Le tappe di "Insieme" sulle Alpi

Tappa 1: Gemona del Friuli - Dobbiaco (Monte Zoncolan e Tre Cime di Lavaredo)

Tappa 2: Dobbiaco - Merano (Sellaronda)

Tappa 3: Merano - Chiavenna (Passo del Stelvio Bernina e Maloja)

Tappa 4: Chiavenna - Brig (Passo Spluga Passo Sempione)

Tappa 5: Brig - Aosta (Gran San Bernardo)

Tappa 6 Aosta - Modane (Col D’ ISeran)

Tappa 7 Modane - Ville Vielle (Galiber e Isoard)

Tappa 8 Ville Vielle - Borgo San Dalmazzo (Colle dell’agnello e Sampeyre)

Tappa 9 Borgo San Dalmazzo - Finale Ligure