La bandiera verde da Fee Eco-Scholl sventola sul plesso scolastico di Borgio Verezzi

Il plesso scolastico di Borgio Verezzi con una classe della scuola primaria e con gli alunni del laboratorio di educazione ambientale hanno ottenuto la certificazione e quindi la bandiera verde da Fee Eco-Scholl.

Il riconoscimento è stato consegnato nel parco di viale Colombo alla presenza della Dirigente scolastica dr. Giuseppina Manno, dei referenti il progetto per la scuola primaria la maestra Silvia Pagliano, per la scuola secondaria la prof.ssa Ombretta Dell'Acqua, per l'Amministrazione Comunale era presente il vicesindaco Pier Luigi Ferro. La FEE Liguria era rappresentata dalla vice-presidente Sig.ra Savastano.

A nome dell'amministrazione comunale il vicesindaco Pier Luigi Ferro ha ringraziato tutte le alunne e gli alunni, gli insegnanti e la Dirigente scolastica per l'impegno profuso su questi lavori che hanno l'obiettivo di tutelare l'ambiente, ricordando che il comune di Borgio Verezzi sostiene volentieri le iniziative come queste: "Perchè valorizzare la natura e la diffusione di comportamenti sostenibili è un diritto-dovere di ogni cittadino in particolare delle giovani generazioni" ha evidenziato Ferro, che ha infine auspicato come queste iniziative possano proseguire nel tempo e vengano condivise da tutti.