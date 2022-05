Borghetto: tarda la partenza al semaforo, anziano su di un'Ape 50 quasi travolto da un camion

Nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, grazie al nuovo sistema di videosorveglianza, ha potuto ricostruire un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Un anziano, a bordo della propria ape 50, dopo essersi fermato al semaforo di Piazza Libertà con alle spalle un autoarticolato e aver ritardato a ripartire, probabilmente rimanendo in un angolo cieco della cabina dell'autotrasportatore, è stato "spinto" per una decina di metri rischiando di capovolgersi sotto la motrice, per finire poi ai margini della carreggiata. L'autista del mezzo pesante pare non si fosse accorto dell'evento proseguendo così la sua marcia: il pronto intervento degli agenti e gli occhi elettronici hanno permesso comunque di identificarlo prontamente.