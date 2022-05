“Albenga in tavola”: dal 30 maggio è la settimana del pomodoro cuore di bue

Torna “Albenga in tavola” con una settimana dedicata al pomodoro cuore di bue che vedrà la realizzazione da parte delle attività aderenti di prodotti, piatti, cocktail, gelati e menù dedicati.

Ecco le attività che hanno aderito alla settimana “Pomodoro Cuore di Bue”: Edo bar – caffetteria e ristoro in Piazza delle Erbe, bruschette con pomodoro cuore di bue; Il Baretto in via Bernardo Ricci, condiglione ligure tricolore con cuore di bue e basilico della piana, vino pigato e rossese di Albenga; Al Falcone in via Roma, pomodori cuore di bue ripieni al forno; Il Candidato – osteria e pizzeria in via Cavour, pizza Vip con pomodoro cuore di bue su base di crescenza; Le 5 e 25 – ristorante in via Torlaro. risotto gamberi e emulsione di cuore di bue; Le Anfore – ristorante e pizzeria in via Bernardo Ricci, cubo di tonno fasciato e coulis al pomodoro cuore di bue; La Bottega del 44 – birrificio in via G.M. Oddi, piccola caprese del mastro birraio con pomodorini cuore di bue, mozzarella, capperi, olive e basilico; Azienda agricola dell’erba in regione Marixe. elaborazione di pomodoro cuore di bue in diverse varianti, accostati al crudo, a formaggi, a prodotti locali e accompagnati dai vini liguri; Hostaria del Viale in via Martiri della Libertà, crema di cuore di bue, fiori di zucca in tempura ripieni di prescinseua, basilico dop e pepe sichuan; Twenties Cocktail Club in via Cavour, Cocktail “Red Power”; Hosteria Sutta Cà in Piazza San Francesco – via Ernesto Rolandi Ricci, primi piatti, torte e insalate con i 4 di Albenga con vini locali (pigato, fermentino, rossese, granaccia); Osteria e B&B del tempo stretto in Reg. Rollo, Finger food: gazpacho di pomodori cuore di bue con gamberone leggermente scottato. Acciughe ripiene su salsa di pomodoro cuore di bue e basilico genovese, Gelateria “Festival des Glaces” in viale Italia: gelato gastronomico al pomodoro cuore di bue servito con fior di latte al pesto di basilico, crema di lamponi e panna; Fa Fumme ristorante e pizzeria in Piazza delle erbe, tartare di tonno su gazpacho al cuore di bue e crema di senape al miele, vermentino cantina dell’Erba.

La settimana si concluderà sabato 4 giugno dalle 10 alle ore 15 in piazza IV Novembre con esposizione e vendita dei prodotti e show cooking realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero, con degustazione.

Spiegano Ilaria Calleri, consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio, Silvia Pelosi, assessore all’agricoltura, e Marta Gaia assessore agli eventi: “Continuano le settimane dedicate ai 4 di Albenga e, con l’arrivo dell’estate, è arrivato il momento del nostro pomodoro cuore di bue. Ringraziamo tutte le attività che hanno aderito all’iniziativa volta, non solo a valorizzare i nostri prodotti, ma a sviluppare il settore del turismo legato all’enogastronomia attraverso le eccellenze che caratterizzano la nostra piana e una proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le attività del territorio. Albenga in tavola si chiuderà poi a fine agosto-inizio settembre con la settimana de ‘La zucchina trombetta’, da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre”.

Le attività commerciali (ristoranti, bistrot, trattorie, gelaterie, bar e birrerie) che intendono aderire alle prossime settimane di “Albenga in Tavola” hanno tempo fino al 31 maggio e possono farlo presentando il modulo reperibile sul sito del Comune di Albenga QUI

Il programma nella gallery.

http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14831