Punto nascite del Santa Corona, Toti punta a mantenere la promessa: "Riaprirà in estate ma solo in sicurezza"

“Avete memorizzato giugno ma ho detto a luglio perché l’apertura del Punto Nascite di Pietra è collegata al progetto del Gaslini che parte in quel mese”.

Così il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, durante la sua visita a Pietra Ligure, in merito alla riapertura del Punto Nascite tanto attesa, ribadendo quanto affermato durante il consiglio comunale a cui aveva partecipato nei mesi scorsi proprio dalla cittadina rivierasca.

“Io mantengo sempre le promesse, ma devo riaprire in sicurezza - prosegue -. Quando non riapro, lo dico senza problemi, ma ho detto che riavrete il Punto Nascite e mi sto impegnando in tal senso”.

“Abbiate fiducia: riapro quando ho una struttura in grado di far partorire le mamme in sicurezza, altrimenti meglio fare 30 km in più. Io non mi prendo la responsabilità di avere un reparto inadeguato e penso neanche voi. Il problema - ribadisce - è la carenza di medici, per questo è importante il collegamento con il Gaslini e con il San Martino. Così possiamo costruire un percorso e dare la continuità al reparto.ci stiamo lavorando”.

“Abbiamo chiuso alcuni reparti cercando di spalmarli geograficamente, prendendo il personale per spostarlo sul Covid e consentire a tutti i cittadini di avere un’offerta sanitaria anche nei momenti peggiori”, ha chiosato il presidente.