Albissola, flash mob in piazza Tullio del Comitato Famiglie 162: "Liberi di scegliere, sì a progetti personalizzati" (FOTO)

Liberi di scegliere, diritto di scelta, progetto personalizzato, vita indipendente, sostegni non luoghi.

Queste sono alcune delle frasi riportate nei cartelli esposti da diversi esponenti del Comitato Famiglie 162 che questa mattina in piazza Tullio ad Albissola Marina hanno dato vita ad un flash mob che ha visto richiedere a gran voce, con una lettera aperta indirizzata al Ministro per le disabilità Erika Stefani, per una effettiva applicazione della legge 18/2009, convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, progetti di vita indipendente personalizzati e partecipati e adeguati sostegni.

"La recente Legge Delega in materia di disabilità, votata dal Parlamento a dicembre 2021, rappresenta un’occasione unica di rinnovamento e riorganizzazione dei servizi socio assistenziali del nostro Paese e di reale applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" hanno spiegato al Comitato.

"La direzione indicata dalla Legge Delega è di attuare progetti di vita personalizzati e partecipati e di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità. Il Governo sta ora lavorando per emanare i decreti attuativi: è indispensabile dire con forza che rivendicano il diritto di poter scegliere i progetti personalizzati alternativi all'istituzionalizzazione. Con le 'rette' si continuano a finanziare posti in strutture. Basta luoghi 'speciali'. Noi chiediamo che le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie, possano scegliere dove, come e con chi vivere e che sia garantito il diritto di vivere nel mondo di tutti, senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri" concludono.