Albissola: "Racconti di Antiche Argille'', l'opera d'arte di Giacomo Lusso installata in viale Faraggiana (FOTO)

Il vice sindaco di Albissola Marina Luigi Silvestro informa che con l'installazione dell'opera dell'artista Giacomo Lusso dal titolo ''Racconti di Antiche Argille'' presso le nuove aree di verde pubblico recentemente riqualificate in viale Faraggiana, si è conclusa la prima parte del progetto pilota avviato dall'assessorato al verde comunale, per la valorizzazione della ceramica albissolese artigianale e artistica come elemento di arredo di spazi urbani e aiuole pubbliche.

"Dal 2021 i primi inserimenti di ceramica albissolese negli spazi a verde pubblico hanno visto la realizzazione dell'aiuola con cactus ceramici davanti Parco Puccio, l'installazione dell'artista Paolo Anselmo nell'aiuola di Pza del Popolo, la posa di vasi di varie dimensioni in piazza Toscanini e zona Galaie e formelle ceramiche in varie altre aree" spiega il vice sindaco.

"Con gli uffici preposti si provvederà a svolgere una nuova ricognizione per individuare i potenziali nuovi siti adeguati ad ospitare in futuro altri elementi ceramici artigianali ed artistici prodotti nelle fabbriche e laboratori albissolesi, ma anche attraverso l'inventario delle opere già presenti nei depositi comunali e che per le loro caratteristiche risulteranno adeguate ad una loro possibile collocazione in esterno" conclude Silvestro.