Accusa un malore toracico, va in arresto cardiaco: atleta salvato dai soccorsi alla 24h di Finale

Paura nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 28 maggio, ndr) sull'Altopiano delle Manie, dove si sta svolgendo in questi giorni la celebre 24h di mountain bike.

Intorno alle 19.30 un atleta si è recato al punto medico allestito sul posto per l'occasione accusando un dolore toracico. In una manciata di minuti la situazione è precipitata, con il paziente finito in arresto cardiocircolatorio.