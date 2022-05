Albenga, gestione verde pubblico: incarico affidato alla ditta Quadriservice

È stata espletata la procedura di gara per la gestione del verde pubblico. La ditta Quadriservice si è aggiudicata l’appalto e si occuperà della cura e del taglio dell’erba dei giardini comunali, delle siepi, delle rotonde, il taglio dell’erba sui marciapiedi e quello dei polloni intorno agli alberi, affiancando il prezioso lavoro dei giardinieri comunali guidati da Marco Scianda e della SAT.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: "La nuova ditta ha già iniziato i lavori di sfalcio e manutenzione verde pubblico affiancando i nostri giardinieri e la SAT che ringrazio per la costante collaborazione".

"Il crono-programma dei prossimi interventi è il seguente: viale Italia, via Tiziano, Pontelungo, Carloforte, Bastia, Lusignano e San Fedele. Albenga è una città che ha molto verde, per questo stiamo cercando di portare avanti una programmazione che preveda interventi su tutto il territorio in modo da rispondere alle molteplici necessità che emergono" conclude Pollio.