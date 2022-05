Finale, bus sbaglia manovra nella rotonda della stazione: mezzo danneggiato, traffico in tilt

Mattinata di disagi al traffico tra Finalborgo e Finalmarina, con lunghe code e disagi tra via Dante, via Brunenghi e la via Aurelia provenendo da ponente.

A causarli un pullman turistico che, pare sbagliando una manovra, è rimasto danneggiato alla carrozzeria danneggiando a sua volta un marciapiede.

Il traffico veicolare per entrare nel centro di Marina, dalla rotonda della stazione, è stato così momentaneamente deviato dal personale della polizia locale presente sul posto in via De Raymondi in senso contrario e poi fatto defluire verso via Saccone finché il mezzo non è stato spostato.