Incidente sul lavoro nel porto di Vado Ligure: marittimo colpito al volto da un cavo, soccorso a dieci metri d’altezza

Un infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio al porto di Vado Ligure, dove un marittimo è rimasto ferito durante le operazioni in banchina. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando l’uomo è stato colpito al volto da un cavo.

La situazione ha richiesto un intervento complesso: il lavoratore, infatti, si trovava a circa dieci metri di altezza e per raggiungerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, insieme alla Capitaneria di porto e ai soccorritori della Croce Oro Mare.

Dopo essere stato recuperato e riportato a terra, il marittimo è stato affidato alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni sono state valutate come codice giallo ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.

Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica e accertare le cause dell'incidente.