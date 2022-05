Lite tra fidanzatini quindicenni in Darsena rischia di sfociare in rissa: intervento della polizia locale

Scoppia una lite tra una coppia di fidanzatini quindicenni e visto che stava sfociando in una rissa, con la ragazza che stava avendo la peggio, è intervenuta la polizia locale per sedare gli animi.

Nella Darsena di Savona sabato in via del Molo i due giovani hanno iniziato a litigare pesantemente, con il ragazzo, che secondo le prime informazioni raccolte da parte delle forze dell'ordine avrebbe iniziato ad alzare le mani, portando poi altri ad intervenire in difesa della quindicenne.

Allora sarebbe intervenuto un agente della polizia locale savonese che li ha divisi attendendo l'arrivo di una pattuglia della polizia.

La giovane è stata trasportata all'ospedale San Paolo in codice giallo e il fidanzato invece è stato identificato e segnalato al Tribunale dei minori.