Spotorno, concerto per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno 1946, gli italiani scelsero la Repubblica come forma di Stato e di Governo, ispirandosi ai valori di libertà e democrazia. Fu l’inizio di un nuovo capitolo per la storia dell’Italia, che celebriamo ricordando la lungimiranza dei nostri padri e delle nostre madri. Un anno e mezzo dopo, il 1° gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.

Il comune di Spotorno si appresta quindi a celebrare la ricorrenza del 76° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, un momento fondante nella storia del Paese, che ci apprestiamo quest'anno a trascorrere, da un lato, con lo sguardo rivolto al futuro, sulla spinta del progressivo superamento dello stato di emergenza Covid; dall'altro lato, con il pensiero alle centinaia di migliaia di cittadini ucraini morti, feriti o in fuga dalla guerra, che è tornata a scuotere l'Europa.

Con questi sentimenti la sezione Anpi di Spotorno, in collaborazione con l’associazione musicale Pergolesi e con il patrocinio dell’Amministrazione locale, organizza – per il giorno 2 giugno - un concerto presso la Sala Palace (Via Aurelia 121, Spotorno) con inizio alle ore 21.00.

Si esibiranno Veronica Ioppolo – soprano – e Marco Galli – baritono – accompagnati dal pianoforte di Adriana Costa. Nel programma musicale della serata sono previsti brani operistici del repertorio italiano della prima metà del novecento e brani patriottici. Prima del concerto vi sarà un breve intervento di alcuni alunni quali membri del Consiglio comunale dei ragazzi che porteranno alcune riflessioni scaturite a valle del progetto di educazione civica “L’alfabeto della Costituzione”, sviluppato presso la scuola secondaria dalla sezione Anpi con il supporto del professore Luigi Vassallo.

L’ingresso è libero e gratuito: ospiti e cittadinanza sono invitati a partecipare. Per accedere alla sala convegni è necessario indossare uno strumento di protezione delle vie respiratorie.