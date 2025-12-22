 / Eventi

Eventi | 22 dicembre 2025, 13:29

Andora darà il benvenuto al 2026 con il tradizionale cimento invernale

Il 1 gennaio alle 11.30 alla spiaggia Levante, Bagni Holiday

Foto di archivio edizione 2025

Foto di archivio edizione 2025

Giovedì 1° gennaio, l’ottava edizione del Cimento Invernale  di Andora farà debuttare l’anno con il tradizionale bagno goliardico, organizzato dal Comune di Andora e dalla Lega Navale Italiana sez. di Andora. Appuntamento presso i Bagni Holiday e la spiaggia antistante. L’evento inizierà alle ore 10,30 con l’iscrizione dei partecipanti e la consegna della borsa gadget, in cotone riciclato. Il Cimento sarà presentato da  Gianni Rossi che, come tradizione, trasformerà il cimento in una festa sulla spiaggia. L’ingresso in acqua è previsto intorno alle ore 11,30.

ll cimento invernale di Andora premierà il partecipante più longevo, il più giovane; quello proveniente da più lontano, il più estroso e il gruppo più numeroso.

A disposizione dei partecipanti vin brulé degli Alpini della Val Merula, Docce calde e cabina per il cambio, oltre all’assistenza in mare a cura dei bagnini, e dell’Associazione Bagni Marini e a terra della Croce Bianca. 

Il comune di Andora ringrazia i Bagni Holiday, l'Associazione Bagni Marini, il Gruppo Alpini della Val Merula, la Croce Bianca sez. di Andora,  Supercar per il prezioso supporto.  

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium