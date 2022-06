Albenga, troppo rumore? Ora la Polizia Locale potrà intervenire

Flessibilità di intervento da parte della Polizia Locale sulle problematiche associate al disturbo delle persone derivante da emissioni sonore e schiamazzi da locali pubblici e attività disgiunta dai vincoli di misurazione contemplati nel regolamento sulla attività rumorose: questa la sostanziale modifica del regolamento di polizia urbana approvata unanimemente ieri sera in consiglio comunale ad Albenga, che consentirà la possibilità di repressione dei fenomeni di disturbo ad oggi inattuabile.

Il regolamento di Polizia Urbana è stato aggiornato formalmente con le modifiche già disposte e previste in altri regolamenti (come il regolamento per la gestione dei rifiuti e il regolamento di polizia rurale per gli abbruciamenti).

Spiega l'assessore Vannucci: "In pratica la valutazione del disturbo sonoro proveniente da attività commerciali o locali pubblici da oggi non dovrà essere più fatta con strumenti tecnici dall’Arpal, ma potrà essere riscontrabile da parte della Polizia Locale a seguito di segnalazioni di disturbo della quiete pubblica anche attraverso valutazioni non strumentali. In questo modo sarà possibile intervenire prontamente su situazioni di disturbo".