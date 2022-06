Ponte del 2 giugno, agriturismi pronti per il pienone

Caldo e prove generali per l’estate: al via il ponte del 2 giugno per la festa della Repubblica che vede 1 italiano su 2 trascorrere alcuni giorni fuori casa tra agriturismi, mare, picnic e gite. E’ quanto afferma Coldiretti Liguria nel commentare l’indagine sul sito www.coldiretti.it da cui vince la spiaggia con gli stabilimenti pronti ad accogliere quel 31% dei viaggiatori in cerca di refrigerio e della prima tintarella.

“La Liguria con i suoi circa 600 agriturismi ed ittiturismi è pronta ad accogliere i turisti per un’anticipazione estiva – spiega Marcello Grenna, presidente Terranostra Liguria – poiché, nonostante le preoccupazioni per l’impennata dei prezzi con la crescita record dell’inflazione, non manca la voglia dei cittadini di visitare i nostri territori e vivere le esperienze che i nostri agriturismi propongono. Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere gli agriturismi liguri è anche la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness”.

“Il 2 Giugno rappresenta un appuntamento molto atteso per il settore turistico nazionale dopo due anni difficili in cui a mancare all’appello sono stati soprattutto i turisti stranieri bloccati alle frontiere dall’avanzare dei contagi e dalle misure di restrizione adottate per far fronte alla pandemia – spiegano Gianluca Boeri presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa Delegato confederale -. Nell’ultimo anno si è registrata una tendenza alla riscoperta dei piccoli borghi che ci auguriamo possa portare sempre più persone a visitare le strutture della Liguria, dove si possono ammirare fantastici paesaggi, riscoprire le tradizioni del territorio e gustare i piatti tipici della cucina ligure, dai mandilli al pesto alla focaccia, dall’olio alle olive fino al vino. Il consiglio è di rivolgersi a siti come www.campagnamica.it che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi del Piemonte con l’indicazione dei servizi offerti”.