71,519 chilometri percorsi, 224 urgenze e 1529 viaggi programmati: il bilancio 2021 della Croce Bianca di Dego

La Croce Bianca di Dego presenta il bilancio 2021: "Ringrazio i militi per il grandissimo impegno profuso - spiega il presidente Giuseppe Sicco - Questo ci ha consentito di ottenere un risultato a dir poco eclatante".

Ecco i numeri: 1529 viaggi programmati, 101 trasporti non in convenzione e 244 urgenze. Abbiamo percorso 71,519 chilometri comprendo un'attività giornaliera di 16 ore (dalle 8 alle 24 di ogni giorno). Il tutto è stato possibile con 50 militi (compresi 4 ragazzi del servizio civile).

"Questo risultato grandioso ha permesso alla Croce Bianca di procedere ad un nuovo ordine d'acquisto per la sostituzione dell'ambulanza Volkswagen 2865 (aveva 12 anni, ndr) - continua il presidente Sicco - Grazie a tutti per l'enorme spirito di altruismo dimostrato per aiutare il prossimo".