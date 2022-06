Albisola, la richiesta di svincolo per l'hotel Bel Sit crea discussione. Consigliere Baccino: "Modificare la destinazione d'uso è un controsenso"

Una richiesta di svincolo per la struttura alberghiera “Hotel Bel Sit” presente in corso Vittorio Poggi che ha creato particolare discussione nell'ultimo consiglio comunale di Albisola Superiore.

I titolari hanno fatto richiesta al comune per il cambio di destinazione d'uso, da albergo (fermo comunque da anni) a struttura residenziale e nel parlamentino albisolese è stata approvata la pratica con le critiche però del capogruppo di Passione in Comune Marino Baccino.

"Pensare che in una città che si voglia far diventare a vocazione turistica, modificare la destinazione d'uso è un assurdo, è un controsenso - ha spiegato il consigliere comunale di minoranza - Hanno provato a dire che è un aspetto di legge ma tutto quello che votiamo in consiglio non lo è. Non è una zona da riqualificare ma è un soggetto privato che gestisce e chiede al comune e ne ha tutto il diritto, però siamo carenti di strutture ed andare a toglierle è un errore".

"E' 25 anni che è fermo, gli imprenditori avevano presentato un progetto di riqualificazione alberghiera ma poi si sono fermati. C'è una legge regionale che permette gli svincoli e un soggetto attuatore che vuole realizzare una struttura ricettiva però di un altro tipo, noi non possiamo dirgli di no e anzi speriamo che vadano avanti - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Ho cercato di convincerli fino all'ultimo a fare un albergo, ma le spese sono tante".