Bicchiere di urina davanti al comune di Albenga. Un cittadino: "Risolvete il problema o dividerò con voi la puzza che sentiamo tutti i giorni"

Un bicchiere di urina posizionato davanti al comune di Albenga per protesta contro il degrado nel centro. A lasciarlo all'ingresso del palazzo comunale è stato un cittadino ingauno che ha anche attaccato un foglio sulla porta.

"Questo è una piccola parte di piscio puzzolente che potete trovare nei vicoli del centro storico, se ne volete altro non scomodatevi, sarò io a portarvelo sotto casa vostra, ma non poco come oggi, così anche voi sentirete la puzza di m...a e piscio 24 su 24" è stato scritto nella lettera rivolta all'amministrazione comunale e agli assessori alla sicurezza Mauro Vannucci e all'ambiente e verde pubblico Giovanni Pollio.

"Risolvete il problema o dividerò con voi la puzza che sentiamo tutti i giorni. Da casa mia/nostra a casa vostra" conclude il cittadino.