Savona, spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa. Gli ambulanti: "E' una necessità, ora è troppo dispersivo, a breve ci presenteranno la piantina"(VIDEO)

Lo spostamento parziale del mercato del lunedì in via Paleocapa e Corso Italia pare essere a buon punto con l'amministrazione comunale che nelle prossime settimane dovrebbe incontrare i rappresentanti sindacali degli ambulanti e dei commercianti in sede fissa per illustrargli la futura mappa della zona.

L'area mercatale in centro dal 2018 non ha mai convinto gli operatori oltre ai cittadini che hanno riscontrato difficoltà a trovare i banchi e lo stesso sindaco Marco Russo aveva già proposto la modifica nel programma elettorale. Da lì la decisione, dopo i diversi incontri svolti negli ultimi mesi, di puntare alla modifica coinvolgendo sempre corso Italia e piazza del Popolo, aggiungendo la centrale via savonese e liberando via Guidobono e via Montenotte.

"Siamo consapevoli che questa è quasi una necessità e siamo felici che questa nuova amministrazione ha preso a cuore i problemi che noi avevamo presentato anche precedentemente all'insediamento del sindaco Russo e che regolarmente cadevano nel vuoto - dice Amedeo Mosca, presidente provinciale Fiva Confcommercio - Abbiamo esposto tutte quelle che sono le difficoltà per quelli che sono gli avventori che non si trovano in un mercato dispersivo, mal strutturato, ci sono una serie di situazioni che l'amministrazione ha recepito e si sono messi a lavorare fin da subito, checché ne dicano altri componenti del consiglio comunale, magari la minoranza, che è stata seduta lì per 5 anni e non ha fatto niente e però oggi si lamentano".

"Queste aree sono appetibili, interessanti e a breve, 15-20 giorni ci presenteranno questa nuova piantina che aspettiamo con fiducia ed entusiasmo, siamo sicuri e convinti che sarà la soluzione per tanti problemi che il mercato ha oggi - ha proseguito Mosca - chi governava prima non ha voluto sentire e l'arroganza e la presunzione erano il primo obiettivo, quello che dicevamo noi contava meno di zero. Gli avventori ancora oggi a tre anni dallo spostamento non riescono ancora a comprendere dove tutti siamo. Questo è un mercato assolutamente dispersivo, strutturato in maniera modesta e che comporta ad avere un'infinità di criticità".

"E' una via sicuramente appetibile commercialmente, potrebbe essere pedonalizzata e speriamo che lo spostamento produrrà economia per le imprese dei mercati, in questo momento la crisi si fa sentire, di aiuti ne abbiamo avuti ben pochi e la ripresa sarà difficile - ha spiegato Giulio Rossi, presidente Anva Confesercenti Savona - è una manifestazione di circa 200 banchi, di grande dimensioni, l'attuale disposizione è sicuramente divisa in diverse vie, molta lunga e difficile da girare per i clienti di una certa età, compattandolo potrebbero essere più semplice e speriamo funzioni meglio".

"Per ora non abbiamo nulla di programmato, avremo sicuramente incontri perché il mercato incide sul commercio, la viabilità, i negozi a sede fissa, gli autobus, la rimozione della spazzatura, ci saranno molte riunioni da fare, speriamo ci sia una concertazione che accontenti tutti ma penso si vada verso quella soluzione - conclude Rossi - le tempistiche? Si parlava nell'ultima incontro che abbiamo avuto di una presentazione di una piantina entro fine agosto-settembre, per lo spostamento non ne ho ancora idea".

Il mercato quindi dovrebbe essere ricollocato per tutta via Paleocapa, escludendo piazza Mameli e proseguendo per l'ultimo tratto, intorno a piazza del Popolo, nelle zone pedonali di corso Italia e nelle vie limitrofe via Astengo e via Ratti, escludendo così via Manzoni.

Bisognerà capire come cambierà la viabilità, con le fermate degli autobus presenti che nella giornata del lunedì dovrebbero cambiare collocazione.