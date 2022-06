Elezioni 2022, venerdì 10 giugno la chiusura della campagna elettorale della lista "Borghetto C'è"

Si terrà venerdì 10 giugno, dalle ore 18.00, la chiusura della campagna elettorale della lista "Borghetto C'è" del candidato sindaco Giancarlo Canepa. Appuntamento in piazza Madonna della Guardia con il rinfresco curato dal Bar Sport e l'intrattenimento musicale live di Silvia Palazzini "Blend Acoustic Alchemy".

I componenti della lista guidata dal candidato sindaco sono: Massimo Allegri, consigliere uscente, tecnico ortopedico; Luca Angelucci, vicesindaco uscente, Dottore in Legge, imprenditore; Carolina Bongiorni, consigliere uscente; Maria Carla Calcaterra, assessore uscente, avvocato; Maicol Campisi, ristoratore; Alessio D'Ascenzo detto Alessio, assessore uscente, sociologo; Paolo Antonio Erre, consigliere comunale uscente, titolare impresa artigiana; Andrea Frangelli, diplomato geometra e laureando in Architettura, dipendente impresa edile; Carla Celeste Lo Presti detta Celeste, assessore uscente, laureanda in Giurisprudenza; Bruna Mastrasso, amministratore di condomini; Giovanni Matti Altadonna, volontario di Protezione Civile e Croce Bianca; Veronica Ragazzo, titolare impresa di pulizie;

"Borghetto c'è" contenderà il consenso elettorale alla lista "Borghetto domani" del candidato sindaco Pier Giorgio Giraldi.