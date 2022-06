"Kiss... please" ad Osiglia, ora gli innamorati hanno il loro ponte (FOTO)

Ora gli innamorati hanno il loro ponte. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Osiglia. Il luogo scelto? Il ponte di Manfrin. L'obiettivo è contribuire alla valorizzazione del paese e al marketing territoriale.

"Questo cartello stradale non impone divieti o obblighi, ma invita le persone a fermarsi davanti al panorama e a celebrare l'amore con un bacio - si legge sulla pagina social del comune di Osiglia - Poi ci sono le strade, come il 'Giro della diga', quelle da percorrere a suon di baci, dove fermarsi e stringere il proprio partner. Quelle che si riconoscono dai 'kiss... please', i cartelli stradali che celebrano l’amore attraverso l’invito di darsi un bacio davanti al mare o al lago, sotto il sole o la pioggia".