"Medici provax psicopatici nazisti", vandalizzati a Savona i muri che portano al San Paolo

"Medici provax psicopatici nazisti". "I vaccini uccidono". "Emergenza infinita. La dittatura è servita". Queste le frasi che sono state scritte da ignoti, probabilmente nella notte, imbrattando i muri di via Valloria che costeggiano la strada che dalla via Aurelia sale verso l’Ospedale San Paolo di Savona.

"Le scritte non solo sono contro i vaccini ma sono pesantemente offensive nei riguardi dei medici che in periodo di pandemia hanno lavorato rischiando la propria vita per curare tutti i pazienti affetti da Covid-19, no vax compresi - ha lanciato l'allarme l'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona - Le scritte che equiparano i medici ai nazisti sono altamente offensive non solo per tutti i medici ma in particolare nei confronti di chi ha dato la vita per curare la popolazione colpita dalla pandemia, sono circa 370 i medici italiani deceduti a causa del Covid contratto durante il lavoro".

"L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona, appena ha avuto notizia della comparsa di tali scritte ha provveduto a segnalare l’accaduto alle forze dell’Ordine e si riserva di presentare un esposto in procura affinché si cerchino e si puniscano i responsabili dell’inqualificabile atto" proseguono.

All’OMCeO di Savona è arrivata la solidarietà del presidente Filippo Anelli e di tutta la Federazione.

Si tratta di un ulteriore atto di vandalismo dopo quelli avvenuti a Varazze sul ponte del Teiro e al palazzetto dello sport e ad Albenga sul muro sotto le ringhiere dell'ospedale Santa Maria di Misericordia dove oltre ai vaccini era stato preso di mira anche il presidente della Regione Giovanni Toti.